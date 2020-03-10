Срок полного страхования вкладов планируется продлить до 4 декабря текущего года.

Это нашло отражение в проекте закона «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О полном страховании вкладов», направленном в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева.

Отметим, что закон «О полном страховании вкладов» вступил в силу 4 марта 2016 года и 4 марта этого года истек срок его действия.

АПА напоминает, что вклады до 30 тыс. манатов, принятые в банках-членах Фонда страхования вкладов до 4 марта 2016 года, были застрахованы и полностью компенсированы.

После вступления в силу 4 марта 2016 года закона «О полном страховании вкладов» в банках началось полное страхование вкладов (верхний предел годовой процентной ставки вкладов-3 процента по иностранной валюте и 15 процентов по национальной валюте). Таким образом, согласно закону, депозиты, размещенные 4 марта 2016 года-4 марта 2019 года, были полностью застрахованы до истечения срока. Этот срок был продлен до 4 марта этого года.

Согласно закону, застрахованные вклады компенсируются в случае банкротства банка.

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