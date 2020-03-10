Ввиду того, что в местах массового скопления людей риск заражения коронавирусом более высок, в течение ближайших месяцев рекомендуется отменить свадьбы и подобные торжества, а также не проводить массовые поминальные церемонии.

Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

«В знак поддержки мероприятий, принимаемых правительством Азербайджана для предотвращения распространения вируса, вновь призываем граждан избегать многолюдных мест, воздержаться от заграничных поездок, а в случае необходимости выезда максимально соблюдать меры предосторожности (носить медицинскую маску, специальные защитные очки, пользоваться дезинфицирующими средствами и т.д.), — говорится в заявлении.

Minval.az