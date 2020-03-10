«Моментальное сообщение об 11 заразившихся коронавирусом в Азербайджане хороший пример. Все правительства должны сообщать о фактах заражения в течение 48 часов».

Об этом на пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманчи. По ее словам, сущетсвуют три этапа распространения болезни, передает АПА.

Азербайджан находится на первом этапе: «Правительство Азербайджана может выявлять факты заражения уже на границе. Стараются не допустить проникновения вируса внутри страны».

Х.Харманчи отметила, что как и в других странах мира, и в Азербайджане возможны случаи смерти от коронавируса. «Если вирус распространился, то мы не должны думать, что смертельных случаев не будет».

Minval.az