11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами будет туман. Скорость умеренного юго-западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 мм до 761 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 11 марта преимущественно пройдет без осадков. Местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у некоторых людей дискомфорт.

Minval.az