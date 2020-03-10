15 марта 2020 года планировалось провести первый этап выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов средних общеобразовательных учреждений в Нафталане, в Геранбойском, Дашкесанском, Мингячевирском, Шамкирском, Гядабейском, Балакянском, Загатальском, Гахском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Масаллинском, Астаринском, Гёйчайском, Агдашском, Уджарском, Исмаиллинском, Гобустанском, Агджабединском, Ходжавендском, Физулинском, Бейлаганском, Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Гусарском, Губинском, Сиязаньском, Хызинском районах (в том числе спецшколы по городу Баку), на 29 марта были запланированы вступительные экзамены для выпускников предыдущих лет (а также дополнительные экзамены по иностранному языку для выпускников текущего года), желающих поступить в колледж на базе 9-летнего образования.

В соответствии с неотложными мерами, осуществляемыми в целях предотвращения случаев заражения коронавирусной инфекцией, повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий в этой сфере, запланированные на указанные даты экзамены отложены.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра Азербайджана.

«Время проведения экзаменов, а также экзамена, намеченного на 9 марта, будет объявлено за 1 неделю до даты проведения. Доводим до сведения участников выпускного экзамена учащихся 11-го класса, что эти экзамены предусмотрено провести в соответствии с намеченным графиком. В случае каких-либо изменений в дате проведения экзаменов в связи со сложившейся ситуацией, об этом будет сообщено дополнительно.

С учетом нынешней ситуации абитуриентам и родителям рекомендуется воспользоваться в домашних условиях услугой «визуальный урок» на канале «Youtube» Государственного экзаменационного центра и онлайн тестовым экзаменом, проводимом на портале otk.az.

В «визуальных уроках» материалы учебников по предметам приемных экзаменов, начиная с V класса, предлагаются в форме видео-уроков длительностью несколько минут. В них содержатся основные понятия, разъяснения по теме, основное содержание уроков. Использование этих материалов бесплатное.

На портале оtk.az можно сдать онлайн тестовые экзамены по всем предметам», – приводит заявление Центра АПА.

Minval.az