Турецкая делегация, возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках визита в Брюссель предприняла повышенные меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа (Kovid-19), пишет «Анадолу».

От внимания журналистов не укрылся тот факт, турецкий лидер отказался от рукопожатий как в момент отбытия из Стамбула в Брюссель, и на встрече в аэропорту бельгийской столицы. Президент Эрдоган приветствовал встречавших приложив руку к груди.

В рамках визита в Бельгию, глава турецкого государства коснулся темы противодействия коронавирусу, обращаясь к этническим туркам, собравшимся у постоянного представительства Турции при ЕС. «Необходимо принять максимальные меры предосторожности, соблюдать гигиену. Посмотрите на ситуацию в различных странах мира. На Западе, где говорят о продвинутой медицине, погибают сотни людей. Надеюсь, что человечество вскоре победит угрозу», — сказал президент, призвав соотечественников к бдительности.

По итогам пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Турции не стал прощаться с генсеком за руку, что также привлекло внимание прессы. Вместо этого, Эрдоган вновь приложил руку к груди, сказав «корона». В ответ Столтенберг сделал аналогичный жест на прощание.

Minval.az