С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием на электронной основе учащихся на 2020-2021 учебный год в 1 класс всех общеобразовательных учреждений.

Как сообщили в Министерстве образования, начиная с 11:00 родители детей, обучавшихся в группах дошкольной подготовки должны пройти электронную регистрацию и создать личный кабинет на сайте www.mektebeqebul.edu.az. Родители детей или их законные представители должны распечатать форму заявления с личного кабинета и представить ее в школу, где в настоящее время ребенок проходит подготовку. С 13 марта, начиная с 11:00, родители могут выбрать школу, отмечает АПА.

Согласно закону «Об общем образовании» Азербайджанской Республики, прием в первый класс детей, которые проходят подготовку на другом языке, проводится на основе собеседования, в устной форме оценивается знание языка.

Прием в первый класс детей, не обучавшихся в группах дошкольной подготовки, также осуществляется в электронном порядке (www.mektebeqebul.edu.az). Для этого родители должны пройти электронную регистрацию с сегодняшнего дня. С 13 марта могут выбрать школу. В том же порядке прием детей в классы с обучением на других языках будет осуществляться на основе результатов собеседований, где также в устной форме будет проверяться знание языка. Эти собеседования будут организованы с 1 апреля.

Minval.az