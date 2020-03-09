Первое заседание Милли Меджлиса в новом составе состоится 10 марта.

Как сообщает АПА, перед началом заседания председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов выдаст депутатские удостоверения. Первое заседание очередного созыва Милли Меджлиса откроет старейший депутат Милли Меджлиса — Фаттах Гейдаров, он зачитает список избранных депутатов Милли Меджлиса и проведет первое заседание до избрания председателя Милли Меджлиса.

На первом заседании Милли Меджлиса по предложению председательствующего будет выбрана счетная комиссия, а после принятия решения будут выбраны председатель Милли Меджлиса и его заместители. Тем самым завершится первое заседание очередного созыва Милли Меджлиса.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоялись 9 февраля.

Minval.az