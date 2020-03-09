В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами туман, умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем — 10-15, в Баку ночью 5-7, днем — 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80, днем — 45-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Южный ветер днем в отдельных местах усилится.

Ночью — 3-8, днем — 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5, днем — 10-15 градусов тепла.

Minval.az