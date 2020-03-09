Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов поддержать приватизацию государственных предприятий в Азербайджане и принять участие в этом процессе, заявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

«В рамках нашей встречи с президентом (Алиевым) было отмечено, что Азербайджан в последующие годы планирует приватизировать или перевести на коммерческую основу ряд государственных предприятий. У нас есть опыт для того, чтобы поддержать этот процесс. Мы определили для себя несколько предприятий, с которых было бы неплохо начать, но я пока не хочу их называть, так как окончательное соглашение еще не достигнуто», — сообщил Ригтеринк агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, ЕБРР может поддержать проект как путем финансовой и технической поддержки, так и путем прямого участия в капитале приватизируемых компаний.

«Приватизация не означает, что необходимо сразу же провести IPO, где правительство продаст 99% своей доли. Обычно, мы помогаем подготовить компанию к приватизации, и это занимает определенное время. Это можно сделать несколькими путями, одним из которых является улучшение корпоративного управления. Иногда это сопровождается финансовой поддержкой по проектам, иногда нашим прямым участием в капитале в виде небольших вложений», — добавил Ригтеринк.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил 3,3 млрд евро на финансирование 170 проектов в Азербайджане.

Minval.az