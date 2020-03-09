Начать новое дело – всегда не просто. Особенно если на твоих плечах дом, забота о детях и родителях, если никто тебя не поддерживает и часто непонятно с чего начать. Существует достаточно много международных программ, помогающих женщинам открыть бизнес, получить образование, защитить свои экономические права. Как в этом всем разобраться? Часто бывает сложно найти нужную информацию. ‘EU Neighbours east’ собрал в карточках все проекты ЕС в Азербайджане, которые могут помочь женщинам в развитии собственного дела.

1. Я хочу организовать собственный бизнес, чтобы помочь своей семье. Но я не уверена, что моя идея сработает. Кто мне может дать совет?

Европейский Союз активно помогает женщинам из сельских районов Азербайджана развивать предпринимательство и создавать новые компании. Вы можете получить не только практические знания и совет, но и средства, чтобы запустить свое дело.

Вот несколько примеров:

Проект «Ускорение развития устойчивого микропартнерства в сельских районах Азербайджана». Если вы живете в Гянджинском, Шамкирском, Губинском, Бардинском или Загатальском районе, этот проект поможет вам открыть или развить небольшое аграрное предприятие. Более 500 человек уже прошли базовый курс финансовой грамотности – научились планировать личный и семейный бюджет. Еще 150 участников проекта научились управлять бизнесом и получили консультации как открыть свою компанию. Этот проект реализует Azerbaijan Micro—Finance Association. Другой проект в Нахичевани, Empowering Women for Sustainable Development , помогает женщинам реализовать свои бизнес-идеи.

Проект «Социально-экономическое укрепление и развитие малообеспеченных семей в сельской местности в Дашкесанском, Горанбойском и Самухском районах» (SEEDS) реализуется организацией SOS Дети Азербайджан. Около 1000 женщин получили новые навыки и знания, которые помогают им обеспечивать себя и детей. 400 малообеспеченных семей увеличили свои доходы за счет развития сельского хозяйства и туризма.

UNDP/ПРООН в Азербайджане реализует программу «Поддержка развития малого семейного бизнеса в Шеки-Закатальской экономической зоне в рамках деятельности регионального центра ABAD в Балакене». Этот проект помогает семьям развивать ремесленные и пищевые предприятия. Им объясняют, как развивать бизнес, учат упаковке и логистике, брендингу и продажам, помогают купить мелкое оборудование для производства.

Продвижение агротуризма как стратегии восстановления сельской местности (Губа, Гусар, Шабран, Сиязань, Хачмаз, Сальян, Джалилабад и Ленкорань): если вы живете в любом из этих восьми регионов, то можете получить поддержку в развитии агротуризма. Это может быть и бизнес-консультирование и помощь в разработке продукта и финансовая поддержка.

2. Как я могу получить финансирование, если у меня нет ни собственных средств, ни нужного опыта?

Многие из проектов ЕС не только предложат вам обучение и консультации, но и обеспечат базовым оборудованием, необходимым для запуска вашего дела. Проект для микро-предприятий осуществляет AMFA. Он также предоставляет стартапам начальный капитал на покупку оборудования и сырья, необходимого для запуска предприятия. Проект в сфере агротуризма выделит финансовую поддержку 24 предпринимателям и поможет 80 владельцам компаний подготовить заявки на финансирование в банки или микрокредитные организации. Обратите внимание: все эти проекты предлагают не просто гранты, но и консультации по развитию бизнеса.

Финансирование ЕС можно также получить от European Fund for South East Europe (EFSE). Местный партнер программы AccessBank предоставляет средства (средний размер кредита 4 тысячи евро) небольшим компаниям (до 10 сотрудников), работающим в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и в сфере услуг.

В декабре 2019 года Eвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл кредитную линию в Bank Respublika для поддержки в Азербайджане местных компаний. Сумма в местной валюте, равная 4 млн долларов, будет выделена малым и средним предприятиям по всей стране, а еще 2 млн долларов предоставят аграрным предприятиям в рамках Азербайджанского сельскохозяйственного финансового фонда (AZAFF).

3. У меня уже есть бизнес, но мне нужна помощь, чтобы его развивать. На какую поддержку ЕС я могу рассчитывать?

Если у вас уже есть бизнес и вы хотите его расширить, то финансирование и обучение можно получить через программы инициативы EU4Business. Они поддерживают развитие частного сектора.

Программа Women in Business проводит тренинги и консультирует компании, которыми руководят женщины. Кроме того, программа предлагает воспользоваться персональным онлайн-инструментом Business Lens. Он поможет оценить работу вашей компании и определить, на какую поддержку вы можете рассчитывать.

Программа Консультирование малого бизнеса также предоставляет бесплатные консультации в разных областях, включая стратегию, маркетинг, операции, управление качеством, энергоэффективность, финансовый менеджмент и многое другое. Зайдите на сайт ЕБРР и узнайте, как подать заявку.

Если ваш бизнес занимается сельхозпродукцией (обработка фруктов и овощей, сухофрукты, вино и фундук) или легкой промышленностью (ковры, шелковые шарфы, изделия ручной работы), вы также можете получить консультации о выходе на рынок в рамках проекта Ready to Trade.

4. Кто-то уже начал свой бизнес с помощью с ЕС?

Конечно, уже многие!

Замина Агаларова прошла обучение на курсах проекта «Поддержка в развитии небольших семейных компаний». Она научилась составлять бизнес-план и разрабатывать бренд, а также правильно упаковывать товар и продавать его в интернете.

Гюльнара Хасанова – директор ESSE LLC, компании-дистрибьютора аксессуаров для женщин и товаров для дома. Гюльнара прошла тренинг по продажам от программы «Консультирование малого бизнеса». В результате клиентов стало больше на 25%, а оборот вырос на 18%.

Айтекин Садыгова получила финансовую поддержку и прошла ряд тренингов по ведению бизнеса в рамках проекта «Усиление роли гражданского общества в продвижении гендерного равноправия и прав женщин». Это проект, финансируемый ЕС, открыл женские ресурсные центры в Сабирабадском, Нефтечалинском и Билясуварском районах. Сегодня у Айтекин 22 улья, 10 из которых она приобрела благодаря поддержке проекта.

По этой ссылке вы найдете истории успеха пяти азербайджанских женщин, которые воспользовались поддержкой ЕС в разных сферах.

5. Я не уверена, что хочу открыть бизнес, но хотела бы научиться чему-то новому. Что может мне предложить ЕС?

Получить новые навыки можно с помощью проекта Предпринимательство для молодежи. Junior Achievement Azerbaijan реализует его в Бакинском, Габалинском, Гахском, Гянджинском, Хачмазском, Масаллинском, Мингячевирском и Загатальском районах. Проект проведет курсы по предпринимательству и финансовой грамотности для 3000 учащихся пилотных профессиональных училищ и средних школ.

Молодежь из этих районов может найти работу с помощью проекта в сфере агротуризма. Проект проводит ярмарки вакансий и организовывает программы стажировок.

Студенты могут принять участие в молодежных программах Erasmus +. В молодежных проектах и волонтерской деятельности уже приняли участие 3 тысячи азербайджанцев. В Европейском корпусе солидарности, они обрели новые навыки и ценный опыт.

Если вы получаете высшее образование, Erasmus + предлагает академические обмены и аспирантуру в Европе. Узнайет больше обо всех возможностях и как подать заявку.

6. К кому я могу обратиться за помощью?

Информацию о проектах и возможностях финансирования, которые предлагает инициатива EU4Business, можно найти на портале EU4Business в Азербайджане. На этой странице можно узнать, как связаться с представителями каждого проекта, а также координаты банков, работающих в партнерстве с инициативой.

Подпишитесь на страницу Представительства ЕС в Азербайджане. Там можно найти подробную информацию о проектах и ссылки на них. Facebook страница UNDP/ПРООН в Азербайджане также регулярно публикует истории успеха и рассказывает о возможностях для женщин от различных программ и проектов.

Minval.az