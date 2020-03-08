Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в соцсети Instagram опубликовала поздравление в связи с 8 марта.

В публикации говорится:

«Поздравляю дорогих женщин с 8 марта! Желаю всем счастья, здоровья, радости, душевного покоя и любви! Чтобы мы никогда не забывали верить в себя, верить в добро и в свет! Дай Бог всего самого хорошего всем!»

Minval.az