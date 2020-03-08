Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в соцсети Instagram опубликовала поздравление в связи с 8 марта.
В публикации говорится:
«Поздравляю дорогих женщин с 8 марта! Желаю всем счастья, здоровья, радости, душевного покоя и любви! Чтобы мы никогда не забывали верить в себя, верить в добро и в свет! Дай Бог всего самого хорошего всем!»
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Əziz qadınları, 8 Mart Bayramı münasibəti ilə sizi təbrik edir, xoşbəxtlik, cansağlığı, sevinc dolu günlər, könül xoşluğu və sevgi arzu edirəm! Qoy biz heç zaman özümüzə, xeyirxahlığa və işıqlı gələcəyə inamımızı itirməyək! Allahdan hamınıza ən xoş günlər diləyirəm! Поздравляю дорогих женщин с 8 марта! Желаю всем счастья, здоровья, радость, душевного покоя и любви! Чтобы мы никогда не забывали вереть в себя, вереть в добро и в свет! Дай Бог всего самого хорошего всем!