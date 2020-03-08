Сегодня, начиная с 14:00 наши военные пограничные посты в селе Гушчу Айрым Газахского района азербайджано-армянской границы были обстреляны из крупнокалиберного огнестрельного оружия и снайперских винтовок Вооруженных сил Армении, расположенных около села Воскепар Ноемберянского района Армении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Вражеская провокация была предотвращена, боевые позиции ВС Армении, откуда открыли огонь по нашим пограничным боевым пунктам, были подавлены ответным огнем», — сообщили в ГПС.

Minval.az