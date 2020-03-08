К содержанию

МВД — об акции протеста женщин в Баку

Попытка проведения шествия со стороны группы женщин, называющих себя феминистками, в центре города, где отдыхают люди, находятся множество ресторанов и торговых объектов, является совершенно незаконным.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МВД Эхсана Захидова.

Захидов отметил, что хотя им было предложено подходящее место для акции, они специально отказались от этого и выбрали Площадь Фонтанов.

«Поэтому стражи порядка удалили с территории пытающихся провести эту акцию и этим не допустили нарушения общественного порядка. Даже люди, отдыхающие на Площади фонтанов и пришедшие за покупками в торговые объекты, выразили свой резкий протест участникам незаконной акции.

Несколько человек были задержаны во время предотвращения акции, но после объяснительных разговоров и предупреждения были освобождены», — сказал он.

Minval.az

Дата: 2020/03/08 18:09

1583694904
1583690957

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

Просмотров:

215

 Новости друзей

 Новости друзей

Другие новости раздела

Лейла Алиева поздравила женщин с праздником

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в соцсети Instagram опубликовала поздравление в связи с 8 марта.

Азербайджанские пограничники пресекли вражескую провокацию

Боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем

В Минобразования опровергли слухи о продлении каникул в школах

Информация о продлении школьных каникул до 1 мая якобы размещенная на сайте министерства образования от имени оперативного

Самедов: Расторжение контракта было для меня удивительно

Экс-футболист московского »Спартака» Александр Самедов, который летом 2019 года завершил профессиональную карьеру, признался, что удивился, когда руководство

Дадашов забил 3 гола в первом же матче в США

В США стартовал новый сезон чемпионата ЮСЛ.

В Баку ожидается переменная облачность

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В районах продолжаются весенние акции по посадке деревьев

Во всех районах Азербайджана продолжаются весенние акции по посадке деревьев министерства экологии и природных ресурсов под девизом

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня

minval.az-default-thumbnail

Враг вновь нарушил режим прекращения огня

Подразделения Воруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня