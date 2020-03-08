МВД — об акции протеста женщин в Баку

Попытка проведения шествия со стороны группы женщин, называющих себя феминистками, в центре города, где отдыхают люди, находятся множество ресторанов и торговых объектов, является совершенно незаконным.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МВД Эхсана Захидова.

Захидов отметил, что хотя им было предложено подходящее место для акции, они специально отказались от этого и выбрали Площадь Фонтанов.

«Поэтому стражи порядка удалили с территории пытающихся провести эту акцию и этим не допустили нарушения общественного порядка. Даже люди, отдыхающие на Площади фонтанов и пришедшие за покупками в торговые объекты, выразили свой резкий протест участникам незаконной акции.

Несколько человек были задержаны во время предотвращения акции, но после объяснительных разговоров и предупреждения были освобождены», — сказал он.