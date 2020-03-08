Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 772 мм до 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-65%.

9 марта в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман, скорость южного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az