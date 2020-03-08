В столицы задержаны лица, употреблявшие наркотические средства.
Как передает Report, случай был зафиксирован сегодня вечером в Сураханском районе.
В автомобиле, припаркованном перед маркетом Grand, спали два человека. Прохожие вызвали полицию.
Сотрудники пост-патрульной службы Управления полиции Сураханского района прибыли на место происшествия, задержали обоих и доставили их в отделение полиции.
В ходе обыска у водителя автомобиля обнаружили и изъяли 0,680 грамм героина.
Расследование показало, что задержанные уснули в автомобиле под воздействием наркотиков.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении пассажира автомобиля. Не исключается его причастность к кражам.
Ведется расследование.