Угроза распространения коронавируса привела к отмене еще одного массового мероприятия в Азербайджане.

Как сообщает Report, в этом году в стране не будут проводиться детские праздники по случаю Новруз.

Так, каждый год детям работников государственных учреждений, управлений и организаций выдавались праздничные билеты. В этом году эти билеты были заменены подарками.

Отметим, что действующие в Азербайджане театральные и концертные учреждения приостановили свою деятельность из-за угрозы распространения коронавируса, они продолжат работу после 27 марта.

Minval.az