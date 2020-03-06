«Я жду распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева».

Об этом АПА заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейнова, избранная депутатом от I Сумгайытского избирательного округа №41.

Х.Гусейнова сказала, что до распоряжения главы государства будет выполнять свои обязанности как председатель госкомитета.

Отметим, 5 марта Конституционный суд утвердил результаты внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно статье 173.3 Избирательного Кодекса, после официального опубликования общих итогов выборов при увольнении кандидата с должности, не соответствующей депутатскому мандату, или прекращении деятельности, Центральная избирательная комиссия регистрирует его как депутата и выдает депутатский мандат.

С другой стороны, согласно статье 173.1 Избирательного Кодекса, кандидаты, избранные депутатами, должны представить не позднее 60 дней в ЦИК копию приказа об освобождении от занимаемой должности, не соответствующей депутатскому мандату и указанной в части II статьи 85 Конституции (копию документа, подтверждающего то, что в течение 3 дней они будут освобождены от этих должностей) или заявление, предусматривающее обязательство о прекращении их полномочий. Только в этом случае они могут получить депутатское удостоверение.

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