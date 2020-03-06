9 марта в 21.30 на Первом канале стартует сериал «Магомаев» (16+). Как не трудно догадаться, это байопик, посвящённый известному певцу Муслиму Магомаеву, отмечает интернет-портал vdvsn.ru.

Действие фильма происходит в конце 60-х годов прошлого века, в разгар брежневской эпохи. В основе сюжета история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они знакомятся во время записи концертной программы. Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград…

Роль Магомаева исполнил сербский артист Милош Бикович, хорошо знакомый российскому зрителю по главным ролям в фильмах «Крылья империи», «Холоп», «Отель «Белград» и другим.

Тамару Синявскую, с одобрения самой певицы, играет Ирина Антоненко, фотомодель, актриса, ведущая. Ирина – победительница конкурса «Мисс Россия – 2010».

Появятся на экране и исторические личности, хотя многие под вымышленными именами.

В фильме будет много музыки. Песни Магомаева прозвучат в оригинальном исполнении. Голос Синявской также звучит в сериале.

Режиссёры: Роман Прыгунов, Дмитрий Тюрин.

В ролях: Милош Бикович, Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Александр Нестеров, Алёна Ивченко, Сергей Тэсслер, Елизавета Лотова, Дарья Калмыкова, Артём Волобуев и другие.

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