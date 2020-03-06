В ответ на обращение Организации исламского сотрудничества к государствам-членам ОИС в связи с напряженной социально-экономической ситуацией в африканском регионе Сахель, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Кабинет Министров оказал помощь этой организации в размере 100 тысяч долларов США с целью поддержки превращению управления по гуманитарной помощи и развитию в Нигере ОИС в региональный офис ОИС.

Об этом сообщает МИД.

Отмечается, что решение о превращении управления в региональный офис было принято во время 46-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС и на прошедшем 31 мая прошлого года 14-м саммите глав государств и правительств стран ОИС.

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