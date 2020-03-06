Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует в марте поставить еще один танкер нефти для Беларуси, таким образом, общий объем на текущий месяц от SOCAR предполагается в 250 тысяч тонн, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Есть договоренности с SOCAR о поставке в марте еще одного танкера нефти. С учетом тех двух танкеров, о которых мы говорили раньше, общий объем сырья на текущий месяц от этой компании составит около 250 тысяч тонн. Для поставок в Беларусь будет задействована логистика одесского порта и, соответственно, трубопровода Одесса-Броды. Нефть будет прокачана по «Дружбе» на НПЗ в Мозыре», — рассказал Тищенко.

По его словам, планируются также поставки азербайджанской нефти для Беларуси на апрель, однако ожидаемые объемы собеседник агентства не уточнил.

Minval.az