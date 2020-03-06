Информация о том, что азербайджанская сторона осуществила диверсию в направлении Газахского района на азербайджано-армянской государственной границе, и в результате этого получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Армении, не соответствует действительности.

«С утра 6 марта наши пограничные боевые позиции в направлении села Джафарли Газахского района были подвергнуты интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок подразделениями Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных вблизи сел Севкар и Сарыгуюг Иджеванского района Республики Армения. Вражеская провокация была пресечена, боевые позиции Вооруженных сил Армении подавлены ответным огнем наших подразделений», – заявили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

ГПС Азербайджана в четверг сообщила о гибели азербайджанского пограничника в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Армении.

Minval.az