Позорные действия бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалы вызывают у народа чувство неприязни. Об этом сказал Ильхам Алиев, принимая в четверг Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

«Получение в кабинете взяток у различных людей – безобразная картина. К тому же еще и поступки этого человека в рабочем кабинете, его одежда. Разве можно находиться в рабочем кабинете в джинсах, домашней одежде? Какой пример руководитель показывает остальным чиновникам в таком виде? Поэтому эти позорные кадры, конечно, демонстрируют степень моральной деградации этого человека и подобных ему людей. В настоящее время собраны и собираются оперативные данные. Конечно, я не хочу вмешиваться в следствие, оно само все покажет. Последнее слово скажет суд», – отметил глава государства.

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