Как уже сообщалось, 4 марта в Товузе состоялось открытие Историко-краеведческого музея.

В открытии принял участие президент Ильхам Алиев.

Глава государства ознакомился с экспонатами музея и сделал замечание главе Исполнительной власти района Мамеду Мамедову.

«Эта карта какого века? Надо написать. Под каждой картой должно быть написано к какому веку она относится, потому что менялись государства, менялись границы. Где вы взяли эту карту? В Министерстве культуры? Написаны древние названия, например, Сисиан. В то время не было названия Сисиан, потом кто-то его придумал. На карте на нынешней территории Азербайджана не написано ни одного исторического названия, кроме Мингячевира. Хотя Барда, Габала, Нахчыван – все они были нашими древними городами. Поэтому спрашиваю, к какому веку это относится? Потому что по этой карте ничего невозможно понять. Здесь не указано и государство Кавказская Албания. А посмотрите, какими буквами написано Урарту. Поэтому это надо рассмотреть. Свяжитесь с Министерством культуры, карты должны быть точными, и должны быть указаны даты», — сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что непонятно, к какому историческому периоду относится эта карта.

«Нет названия ни одного города на нынешней территории Азербайджана. На это есть ответ? Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Эта карта – наша история. Придут дети и что они поймут из этой карты об истории? Вообще непонятно, что это. Одному Аллаху известно, откуда вы это взяли. К этому нельзя так относиться. Заполняете музей экспонатами и думаете, что на этом все закончено? Причем это детская комната. А если ребенок спросит, что это, где моя родина? Где мои древние города? Вместо этого видим там Урарту», — сказал глава государства.

Minval.az