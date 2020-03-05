Диагностические методы выявления инфицирования, применяемые в специализированных лабораториях Азербайджана, на основе молекулярной диагностики особо опасных заболеваний, высоко оцениваются Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом в четверг сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Он отметил, что стационарные, передвижные и мобильные лаборатории государства работают в полную силу. Государство полностью контролирует ситуацию в связи с особо опасными заболеваниями. Исаев напомнил, что диагностика коронавируса COVİD-19 осуществляется за короткий промежуток времени методом ПЦР.

Специалист подчеркнул, что в Азербайджане имеется достаточное количество тестов для выявления коронавируса, в этой сфере никаких затруднений не наблюдается.

«Оперативный штаб при Кабинете министров принимает ряд мер для выявления инфицированных в аэропортах, погранично-пропускных пунктах, приостановлено обучение в учебных заведениях по девятое марта», — сказал Исаев.

Он подчеркнул, что коронавирус — не такое опасное заболевание, как его представляют.

«Смертность при коронавирусе ниже аналогичного показателя при гриппе. Большинство людей легко переносят это заболевание. От коронавируса можно защититься соблюдая элементарные правила гигиены», — уточнил Джалал Исаев.

Minval.az