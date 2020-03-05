Два заместителя главы Исполнительной власти Гаджигабульского района уволены.

Как сообщает АПА, в связи с этим глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Рустам Халилов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, 1-й заместитель главы Исполнительной власти Гаджигабульского района Самедов Аслан Афлан оглу и его заместитель – заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Юнуслу Зейнаб Нусрат гызы, а также заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Пашаев Ибад были освобождены от занимаемых должностей.

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