Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал чиновников к нулевой терпимости к коррупции.

«Терпимость к коррупции и взятничеству должна быть нулевой. Постыдные действия экс-главы Исполнительной власти Нефтчалы вызывали у народа чувство ненависти. Постыдная картина получения взятки у различных людей в кабинете», — сказал И.Алиев в четверг, принимая новых глав Исполнительных властей Нефтчалинского и Исмаиллинского районов. Его слова передает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что по действиям экс-главы ИВ Нефтчалы продолжается сбор оперативных данных.

Алиев подчеркнул, что спецоперация, проведенная в Нефтчалинском районе, показала, что не все главы исполнительных властей понимают свою задачу. «К сожалению, в Нефтчалинском районе коррупция и взятничество носили системный характер, можно сказать, охватили все структуры. Представьте себе, одним из богатых лиц в районе являлся главврач центральной больницы. Каким образом он разбогател? Он, что бизнесмен? Нет. Изобретатель? Нет. Ему досталось большое наследство? Нет. Это деньги, которые он забирал у больных. Бедные больные вынуждены были платить за обеспечение своего здоровья», — отметил он.

«Конечно, я не хочу вмешиваться в ход следствие, которое все расставит по местам. Последнее слово за судом. Однако, собранные факты свидетельствуют, что все отделы в центральной районной больнице Нефтчалы платили главврачу ежемесячную плату. Коррупция в школах носит массовый характер. От директоров школ требуют плату, от муниципалитетов требуют взятку, к общественным оплачиваемым работам граждане не привлекаются, но их карты берет глава ИВ и снимает деньги. Помимо этого, граждане как рабы были вынуждены работать на коммерческих и хозяйствующих объектах, относящихся к экс-главе ИВ», — отметил президент.

Президент добавил, что борьба с коррупцией и взятничеством в Азербайджане будет продолжена. «Это продуманная политика, перед законом все равны, никто не обладает неприкосновенностью, ни у кого нет особых льгот, ничьи прошлые заслуги не будут приниматься в расчет», — сказал Алиев.

По его мнению, такие действия чиновников являются «пиком моральной деградации» и действия в отношении продажных чиновников должны быть уроком для всех. «Никто не обладает неприкосновенностью, и этот случай еще раз подтверждает это», — отметил глава государства.

Minval.az