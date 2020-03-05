Исполнительная власть города Баку дала ответ на обращение Азербайджанского движения феминисток о проведении шествия под лозунгом «8 Mart — Bizimdir Hürr Küçələr».

Как сообщает АПА, в ответе отмечается, что указанная в обращении территория ввиду многолюдности, а также наличия многочисленных бытовых, торговых, служебных и развлекательных объектов из соображений общественной безопасности не подходит для проведения массовых мероприятий.

В качестве альтернативы было предложено провести шествие 8 марта 2020 года с 15:00 до 16:00 на территории от пересечения улиц 28 мая и Ази Асланова по улице Ази Асланова до учебно-тренировочной базы спортивного клуба «Нефтчи», далее по улице 20 января до 5-го жилого массива в поселке Локбатан Гарадагского района.

Отметим, Азербайджанское движение феминисток 2 марта 2020 года обратилось в ИВ города Баку для проведения шествия 8 марта 2020 года в 15:00 по улице Низами до кафе «Колорит».

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