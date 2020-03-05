Еще у троих приехавших в Азербайджанскую Республику из Иранской Исламской Республики выявлен коронавирус.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, один из них — гражданин Германии (1988 г.р.), другие двое — граждане Азербайджана (1994 и 1999 г.р.), которые получали образование в городе Кум Иранской Республики. Все они размещены в больнице специального режима.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, температура нормальная, жалоб нет. Проводится соответствующее лечение.

Состояние всех заразившихся коронавирусом стабильное, принимаются необходимые меры для их лечения.

Minval.az