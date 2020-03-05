Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Миргасана Сеидова главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Миргасана Сеидова главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.
Дата: 2020/03/05 14:28
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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