3 марта со станции метро «Иншаатчылар» был задержан человек, занимавшийся продажей защитных масок в поезде, двигавшемся в направлении «20 января».

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. Согласно информации, житель Абшеронского района М.Джамалов (1969 г.р.) был доставлен в отдел полиции в метрополитене.

В связи с этим, в соответствии с требованиями статьи 454 КОАП, был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что мужчина продает маски по 2 маната за штуку.

Minval.az