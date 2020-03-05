Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана и Генпрокуратура распространили информацию.

В совместной информации говорится: «В последние дни в ряде СМИ и соцсетях лица, заинтересованные в создании искусственного ажиотажа и беспокойства в обществе, предвзято распространили голосовое сообщение о том, что якобы в третьей городской Клинической больнице (Сабунчинская больница) от вируса, называемого COVID-19, или заражения эпидемией коронавируса скончался один человек».

Кроме того, также наблюдаются распространение ложной информации на указанную тему, в том числе, в заголовках новостей СМИ умышленно используются выражения и фотографии, вводящие заблуждения, и с целью создания искусственного ажиотажа. Эта информация, которая формирует неверное мнение у общественности, опровергается, поскольку не отражает действительность.

Так, по факту смерти 29 февраля жительницы столицы Назакет Рамазановой (1994) по причине пневмонии легких в третьей городской Клинической больнице сотрудники полиции и прокуратуры при участии судебно-медицинской экспертизы провели осмотр места и трупа.

Для установления причины смерти Рамазановой была назначена судебно-медицинская экспертиза. Анализы, взятые с трупа для обследования, не выявили никакой инфекционной болезни.

По факту Сабунчинская районная прокуратура проводит расследование.

Minval.az