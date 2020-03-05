«Азербайджанские инвесторы в первую очередь должны вкладывать инвестиции в Азербайджан, чтобы дела у нас шли лучше. Потому что наше население увеличивается. Мы должны обеспечить в будущем рабочими местами население, ежегодно увеличивающееся на 100 тысяч человек. Поэтому экономическое развитие, инвестирование должны опережать демографическое развитие. Это – основная задача».

Об этом 4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в церемонии открытия Агстафинского агропромышленного комплекса.

Глава государства в ходе выступления отметил, что граждане, обеспеченные работой, должны получать высокую зарплату, условия их работы должны быть хорошими: «Я уже сказал, что есть 8-часовой рабочий день, и ни один человек не должен работать больше этого. В то же время все работники в официальном порядке должны получать зарплату. Нельзя допускать теневой экономики. Нельзя допускать неофициальной занятости».

«Все для людей, чтобы граждане Азербайджана жили лучше, комфортнее. Азербайджанское государство обладает достаточной волей и возможностями для обеспечения этого, и наглядным подтверждением тому служит работа, проделанная в Агстафинском районе», — отметил президент Ильхам Алиев.

Minval.az