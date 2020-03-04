Азербайджанский юрист Шахла Гумбатова удостоена международной Премии за женскую отвагу (International Women of Courage Award). Эта премия госсекретаря США вручается ежегодно с 2007 года женщинам со всего мира, которые продемонстрировали смелость и лидерство в борьбе за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, сообщает Minval.az.

Вручение премии состоялось 4 марта в Вашингтоне в Госдепартаменте США. Награды вручали госсекретарь Майк Помпео и первая леди США Мелания Трамп.

После церемонии 12 женщин, получивших премию, примут участие в Международной гостевой программе для лидеров и посетят различные города США.

В число лауреаток этого года попали также женщины из Афганистана, Боливии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Казахстана, Малайзии, Армении, Никарагуа, Пакистана, Сирии и Йемена.

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