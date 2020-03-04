В Центральном банке Азербайджана прошла встреча с руководителями ряда ведущих банков, говорится в сообщении ЦБА.

«В рамках встречи была проанализирована динамика роста бизнес-кредитования с начала года, были даны дополнительные поручения по дальнейшей активизации бизнес-кредитования. Также были обсуждены меры по оптимизации потребительского кредитования», — отмечается в сообщении ЦБА.

На встрече также обсуждались вопросы улучшения доступа к финансовым услугам в регионах Азербайджана, усиления финансовой инклюзивности регионов и, в целом, реального сектора.

«Была отмечена необходимость стабильности банковского сектора для достижения данной цели. В связи с этим банкам было поручено усилить систему внутреннего надзора, а также увеличить потенциал риск-менеджмента», — говорится в сообщении.

Minval.az