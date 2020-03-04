Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) средств в размере 15,8 млн манатов на строительство автомобильной дороги Эюблу-Аран-Говлар-Ашагы Гушчу -Клханаби в Товузском районе.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Дорога соединяет 7 населенных пункта с населением 31 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Minval.az