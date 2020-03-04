Граждане Азербайджанской Республики, побывавшие в Исламской Республике Иран, возвращаются на родину.

Как говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, в связи с этим проводится регистрация обращений, поступивших на «горячие линии» посольства Азербайджанской Республики в Тегеране и Генерального консульства в Тебризе от наших граждан, совершивших поездку в Исламскую Республику Иран.

Возвращение наших граждан осуществляется через специальный коридор, открытый на пограничном контрольно-пропускном пункте.

С этой целью граждане, прибывшие из Ирана на пограничный контрольно-пропускной пункт Астара, были обеспечены местами временного проживания и необходимыми условиями, по установленному графику 276 человек перешли на территорию Азербайджана. Граждане, пересекшие границу, были доставлены в карантинные зоны на специально выделенных для этого автобусах.

Следует отметить, что граждане, возвращающиеся из Исламской Республики Иран, обязательно помещаются в карантинный режим на 14-29 дней. Все граждане обязаны соблюдать требования карантинного режима.

Для дополнительных запросов рекомендуется обращаться на «горячие линии» посольства Азербайджана в Тегеране и в Генеральном консульстве Азербайджана в Тебризе. После поступления запросов планируется перевозка наших граждан в Азербайджан авиарейсом и по специальному пограничному коридору.

Minval.az