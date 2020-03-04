Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,26 млн манатов на работы по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей и водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках госинвестиций и направлены на проектирование и бурение 18 субартезианских скважин в Товузском районе.

Данные работы будут проведены в 9 населенных пунктах с общей численностью населения 68,296 тыс. человек.

Minval.az