«Вчера и сегодня состоялось заседание Международного олимпийского комитета. На них был рассмотрен и вопрос коронавируса. В связи с Летними олимпийскими играми в Токио переносов не будет, провести олимпиаду без болельщиков не планируется. Все под контролем. Олимпиада будет проведена в запланированном порядке. Никаких изменений не будет».

Как передает Report, об этом журналистам сказал вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

Он прокомментировал влияние переноса ряда соревнований на план подготовки спортсменов: «Такие вопросы отразятся на спортсменах. Это не зависит ни от нас, ни от других лиц. Поэтому некоторые из соревнований могут быть перенесены или проведены в более безопасном месте. Но все они состоятся. Все запланированные мероприятия будут проведены».

Представитель НОК также поделился мнением об участии спортсменов из Италии, где широко распространен коронавирус, в чемпионате Европы по карате, который состоится в марте в Баку: «Каждый прибывший в Баку человек будет проверен. У каждого мы потребуем предъявить справку о состоянии здоровья. Все будут проверяться на границе. Если спортсмен здоров, он примет участие в соревновании. Если он не здоров, вызывает какие-то подозрения, он либо вернется обратно, либо отправится в карантин. Это не наше желание, а требование Всемирной организации здравоохранения».

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