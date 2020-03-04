Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Бахтияра Гаджиева, поданное от имени инициативной группы кандидатов в депутаты в связи с проведением пикета.

Как сообщили в ИВ, обращение в связи с проведением пикета 5 марта в 10.00 перед зданием Конституционного суда, не отвечает требованиям частей 1 и 2 статьи 5 Закона «О свободе собраний»:

«ЦИК выявил нарушения воли избирателей и требований Избирательного Кодекса на некоторых избирательных участках во время выборов, провел расследование, были аннулированы результаты на этих участках.

По этим вопросам следует обращаться в соответствующие органы, а не устраивать пикеты. В связи с вышеуказанным, не считаем целесообразным проведение запланированного пикета».

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