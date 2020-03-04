Министерство внутренних дел Германии и Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) не смогли исполнить решение суда в отношении 12 граждан Азербайджана.

Как передает Report, 28 февраля в отношении 12 ищущих убежища азербайджанцев, содержавшихся в лагере беженцев в столичном Берлине, должно было быть исполнено решение о высылке в Италию согласно «Дублинскому соглашению».

Содержащиеся в столичном Берлине беженцы утром в три часа были доставлены в аэропорт на автобусе. Примерно через два часа ожидания нашим соотечественникам сообщили об отмене авиарейса.

Причиной BAMF назвал то, что Миграционное управление Италии из-за коронавируса до неустановленного времени приостанавливает высылку ищущих убежища.

Согласно официальным данным правительства Италии, в стране 2 263 человека заражены коронавирусом. Из них 79 скончались. Италия вслед за Грецией объявила о приостановлении на месяц приема беженцев.

Minval.az