Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает визит в Геранбойский район, сообщает сайт главы государства.
В рамках визита Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Гызылгаджылы-Геранбой-Горан-Рахимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу.
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салдех Мамедов проинформировал президента о работах, проведенных в рамках реконструкции этой дороги.
Кроме того, Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Геранбойской центральной больницы.
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.
Президент ознакомился с созданными в больнице условиями.