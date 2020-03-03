Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает визит в Геранбойский район, сообщает сайт главы государства.

В рамках визита Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Гызылгаджылы-Геранбой-Горан-Рахимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салдех Мамедов проинформировал президента о работах, проведенных в рамках реконструкции этой дороги.

Кроме того, Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Геранбойской центральной больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Президент ознакомился с созданными в больнице условиями.

Minval.az