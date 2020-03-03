Правительство Азербайджана принимает все необходимые меры для снижения влияния коронавируса.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики Вюсал Гасымлы, отвечая на вопросы о влиянии распространившегося в последние месяцы коронавируса COVID-19 на экономику, передает АПА.

«Все процессы, происходящие в глобальном масштабе, в том числе и негативные, влияют на нашу страну. Есть вероятность, что это окажет наиболее серьезное влияние на такие сферы, как торговля, транспорт, логистика, туризм. Влияние коронавируса на экономику Азербайджана будет зависеть от развития глобальных процессов. Правительство принимает все необходимые меры для уменьшения влияния коронавируса. По указанию президента страны создан оперативный штаб при Кабинете Министров», — отметил В.Гасымлы.

Он отметил также, что Азербайджан старается снизить влияние этого глобального шока, преодолеть его с минимальными потерями: «Для этого одно из важных условий – не манипулировать информацией, распространяющейся даже быстрее вируса. Потому что иногда паника во много раз увеличивает масштабы проблемы».

В.Гасымлы отметил, что протяженность нашей границы с Ираном – одной из трех стран мира, в которых коронавирус наиболее распространен после Китая, составляет 765 км. «Поэтому все наравне с государством должны стремиться защищать здоровье граждан Азербайджана и снижать негативное влияние коронавируса на экономику».

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