В Азербайджане из-за коронавируса стали отменить массовые мероприятия.

Так, отложены до 10 марта проводимые при организации АФФА турниры U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 и матчи Молодежной лиги, а также Лиги девушек U-11, U-13 и U-16, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

Кроме того, свои сольные концерты перенесла народная артистка Роя, которые планировалось провести в Бакинском Конгресс-центре 6,7, 8 и 9 марта. Причиной послужили профилактические мероприятия, реализуемые на предотвращение распространения коронавируса в Азербайджане.

По ее словам, на каждом из концертов ожидалось участие более 3000 зрителей, и она приняла это решение, следуя проводимым в стране профилактическим мероприятиями и рекомендациям ВОЗ:

«Мы учли угрозу распространения этого вируса во время проведения такого рода массовых мероприятий. Для нас главным вопросом является здоровье людей, любимых зрителей», – передает ее слова АПА.

Minval.az