SkyscraperCity Azerbaijan опубликовала новые фотографии того, как будет выглядеть новый Бакинский зоопарк после завершения реконструкции.

Известно, что на территории парка будет размещена ветеринарная клиника, а все животные, птицы и рыбы зоопарка будут содержаться в условиях, соответствующих стандартам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

Общая территория зоопарка увеличится на два гектара и расширится с 2,25 до 4,25.

Для маленьких детей на территории зоопарка будет действовать «Любимый уголок» с домашними животными (pet farm) и «Дом бабочек».

Кроме того, стало известно, что в зоопарке появится большой акватеррариум как для рыб, так и для земноводных (амфибий).

Minval.az