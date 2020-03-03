Многие люди, ведущие здоровый образ жизни считают, что утро нельзя начинать, не выпив натощак стакан воды с лимоном. Диетолог из Испании Айтор Санчес рассказа, что польза такого напитка — миф.

Считается, что вода с лимоном избавляет от токсинов, улучшает пищеварение, повышает иммунитет и защищает от рака. Однако, врач пояснил, что процесс детоксикации зависит от работы внутренних органов, а не от диеты. Также от диеты не зависит рН крови. Продукты, которые мы употребляем, влияют на кислотность некоторых отделов ЖКТ и жидкостей, например мочи, но не крови, пишет «ДокторПитер».

«Если кто-то из ваших друзей заметил улучшения своего здоровья после употребления этого напитка, вероятно, это связано с тем, что он бросил или изменил какие-то вредные привычки, вызывающие дискомфорт. Может быть, перестал есть на завтрак выпечку?» — предположил диетолог.

Санчес отметил, что пищеварение может улучшаться на фоне приема этого напитка потому, что «переваривание воды с лимоном не требует усилий пищеварительной системы».

Вода с лимоном может стать альтернативой сладких прохладительных напитков, но никаких особенно полезных свойств у этой воды нет.

Врачи отметил, что этот напиток может навредить людям со слабой зубной эмалью, кислоты могут привести к повышенной чувствительности и эрозии эмали зубов.

Minval.az