В детских садах Баку выявлен ряд недочетов.

Как сообщает АПА, об этом было сказано в Исполнительной Власти города Баку на заседании с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений столицы.

На заседании были обсуждены результаты мониторингов, проведенных совместно с Агентством продовольственной безопасности, было отмечено, что сейчас положение в этой сфере лучше, чем в прошлом году. Вместе с тем, во время проверок были выявлены некоторые недочеты и были даны поручения по их устранению.

Дополнительно было отмечено, что в детских садах подготовлены инновационные проекты и новшества, охватывающие учебно-воспитательные процессы.

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