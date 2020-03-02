Канадская компания Zenith Energy, занимающаяся разработкой блока нефтяных месторождений Азербайджана «Мурадханлы-Джафарли-Зардаб», передаст SOCAR контрактную реабилитационную зону (КРЗ).

Как сообщили АПА в Zenith Energy, это решение было принято с учетом стратегического фокуса компании на увеличение добычи нефти и развития возможностей в Африке.

Согласно сообщению, деятельность Zenith Energy в Азербайджане после передачи КРЗ будет связана только с разведывательными работами.

В настоящее время среднесуточная добыча нефти в контрактной зоне составляет 180 баррелей.

Minval.az