Профессор Преображенский из «Собачьего сердца», как известно, советовал не читать перед обедом советских газет. Сегодня те же рекомендации дают в отношении российских пропагандистских телеканалов (и не только телеканалов). Где в порядке вещей и топорные фейки, и оскорбления, и «базарное» поведение, но вот уже очень давно отсутствует серьезная аналитика.

Как того, безусловно, и следовало ожидать, на фоне противостояния в Сирии Турция для российских пропагандистов вновь оказалась во врагах. В ход пошел весь набор штампов, знакомых еще с 2014-2015 годов — тут тебе и поддержка «террористов» (причем в «террористов» записывают всю антиасадовскую оппозицию), и «удар в спину», и т.д. и т.п. Другой вопрос, что некоторые пропагандистские «перлы» явно заслуживают особого внимания.

Так, небезызвестный Семен Багдасаров в своем Телеграмм-канале советует не только «забыть обо всех этих игрищах в Сочинские соглашения», но и дает показательную рекомендацию: оказывается, «сирийское руководство нужно встряхнуть, дабы оно также имело территориальные претензии к Турции». В частности, Багдасаров советует Дамаску предъявить претензии на турецкий Хатай — эти земли в 1918 году вошли в состав тогда еще французской колонии Сирии под названием Александреттского санджака, а в 1938 году, пока еще Сирии не было на карте, были возвращены под власть Турции (Сирию, напомним, выкроили на землях Османской Империи). Сирия со скрипом выразила готовность признать принадлежность этой территории Турции только в 2005 году, но стоило в стране разгореться гражданской войне, как Башар Асад тут же взял свои слова обратно. На этом фоне слова Багдасарова похожи на намек, что официальному Дамаску надо бы проявить более заметную активность в направлении Хатая. Это, конечно, могло бы еще сойти за частное мнение. Но уже 29 февраля на сайте агентства «Спутник» — а это официальный «рупор» Кремля — появляется «аналитическая статья» с провокационным заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». Именно она, как убеждены эксперты, и послужила причиной нынешних «неприятностей» отделения «Спутника» в Турции, из-за чего Маргарита Симоньян вновь вспоминает своих «переживших геноцид» прабабушек, а Лавров ведет переговоры с Чавушоглу, искренне недоумевая, что притязания на чужую территорию — дело в цивилизованном мире наказуемое.

Более того, провинцией Хатай география российских «намеков» не ограничивается. Не менее бойко российские эксперты акцентируют внимание на Южном Кавказе. Угрозы в адрес Турции уже озвучивает небезызвестный Александр Михайлов, один из соучастников карательной акции советской армии в Баку 20 января 1990 года. Российский военный эксперт Иван Коновалов сначала «напускается» на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в ходе своего недавнего визита в Баку решительно поддержал Азербайджан в вопросе Карабаха, после чего брякнул: дескать, в контексте обострения отношений между Россией и Турцией важна роль 102-ой российской военной базы в армянском Гюмри. «Наличие этой базы как раз является гарантией того, что дело до конфликта не дойдет. Безусловно, (база) — один из сдерживающих факторов» — радостно цитируют его армянские СМИ. Еще один, теперь уже армянский, аналитик Рубен Сафрастян стращает слабонервную публику: мол, на фоне российско-турецких противоречий в сирийском Идлибе, Анкара в очередной раз попытается обострить обстановку на Южном Кавказе, подталкивая Азербайджан к эскалации в Карабахе. О том, что в реальности дестабилизирует ситуацию как раз Армения, раз за разом срывая переговоры, понятное дело, умолчал. Но зато пугал всех и вся: его, дескать, «больше всего тревожит именно оружейный компонент. Турция обещала поставки Азербайджану современных вооружений и военной техники. Номенклатура не указывается, но, по всей вероятности, речь идет о тех средствах, которые Баку не может приобрести у других партнеров». А затем прозрачно намекал: дескать, в памяти свежи события апреля 2016 года в Карабахе, которые, по мнению многих наблюдателей, во многом стали следствием конфронтации между Москвой и Анкарой. Причем эти его россказни уже старательно перепечатывают российские сайты. А это уже мало похоже на «набор случайностей».

Только вот про апрель 2016 года российские пропагандисты и их иреванские подпевалы заговорили совершенно зря. Потому как в результате вырисовывается весьма неприятная для России параллель.

Намеренно оставим в стороне слишком уж глубокие экскурсы в историю и не станем вспоминать, как Россия еще в 2008 году начала реконструкцию своих баз в Сирии, а двумя годами ранее в Сирии при весьма таинственных обстоятельствах «пропал» генерал ГРУ Юрий Иванов, чье тело потом выловили как раз у побережья турецкого Хатая. Просто активность российской пропаганды на этом направлении не позволяет исключать, что зачисткой Идлиба Москва ограничиваться не собиралась. И после того, как «вопрос Идлиба» был бы решен, от имени Дамаска действительно должны были быть предъявлены претензии на Хатай. Параллельно кремлевские стратеги планировали и ударить по интересам Турции от имени другого своего форпоста — Армении — в Азербайджане, как это было и во время «самолетного кризиса» 2015-2016 годов. В Иреване явно готовились под шумок «прихватизировать» Нахчыван. Тогда тоже с началом боев российские пропагандисты в один голос завопили о мнимой «панике» в Азербайджане (за этот сюжет журналистов Life News, въехавших по поддельной аккредитации, депортировали из Азербайджана), параллельно убеждая всех и вся в военном превосходстве Армении: президент Академии реальной политики (Realpolitik), эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов глубокомысленно изрекал: «Если армянские войска выйдут на левобережье Куры и перережут газопровод Баку-Джейхан, то Ильхаму Алиеву придется в срочном порядке капитулировать, что не сулит ему светлого политического будущего», — а заместитель председателя научного совета Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко уверял, что, мол, «несмотря на техническое и численное превосходство азербайджанцев, в качестве солдат выигрывают армяне». Только вот публиковались эти комментарии в то время, когда армянские боевые порядки уже безнадежно рушились под ударами азербайджанских боевых дронов, и эксперты понимали: фронтовая реальность слишком уж сильно разошлась с нарисованным сценарием. Да так, что на заготовленные победные реляции более всего хотелось ответить «не сыпьте соль на раны!»

А теперь то же самое происходит на сирийском поле. Вместо ожидаемого «Россия вмешалась и навела порядок» уже турецкие боевые БПЛА «рвут в клочья» армию Асада. Как выяснилось, Анкара только теперь начинает свою операцию «Щит весны», а армии Асада уже нанесен катастрофический ущерб — и в живой силе, и в технике.

А это уже вызывает нешуточный перепуг и в Иреване. Где, во-первых, начинают осознавать, что события в Сирии выявили совсем не тот расклад сил, на который в Армении возлагалось столько надежд. А во-вторых, и «в-главных», Карабах, по всей видимости, будет частью торга между Москвой и Анкарой после «горячей фазы» в Сирии, но вот торг этот будет идти с далеко не лучших для России (и ее форпоста) переговорных позиций. А это уже заставляет аналитиков в Армении с испуганной дрожью вспоминать Карсский и Московский договоры и задавать хотя бы самим себе вопрос: а что, если история повторится? И в первопрестольной решат, что пожертвовать интересами «форпоста» проще, чем собственными? Это, конечно, версии и предположения, но в чем нет сомнений, так это в том, что встреча Эрдогана и Путина, возможность которой сейчас прорабатывается, пройдет при таком раскладе, что России вряд ли будет до Хатая и «наказания» Азербайджана, а вся пропагандистская подготовка уже сыграет против нее же. Тем более что пропагандисты могут, конечно, по примеру Соловьева, обещать «отправить своих детей в Сирию», но вот изменить реальный расклад сил, увы и ах, они не в состоянии. Даже если этого очень хочется их дирижерам и заказчикам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az