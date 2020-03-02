По данным на 12:00 2 марта, погода на территории Азербайджана изменилась, подул сильный северо-западный ветер, местами шли дожди, в горах выпал снег, в восточных районах интенсивный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер временами усиливался в Маштаге до 38 м/с, в Баку до 30 м/с, в Нефтчале до 28 м/с, на острове Чилов до 27 м/с, в Сумгайыте и Балакяне до 25 м/с, в Пираллахы, на Нефтяных камнях до 26 м/с, в Тертере до 23 м/с, в Нафталане и Забрате до 22 м/с, в Аляте, Агстафе и Товузе до 20 м/с, в Алтыагадже и Бине до 19 м/с, в Хачмазе, Сальяне и Агдере до 18 м/с.

По сообщению станции «Нефтяные камни», высота волны достигла 6 метров.

В Лянкяране выпало 29 мм, в Астаре 28 мм, в Зардобе и Имишле 14 мм, в Бейлагане 12 мм, в Ярдымлы и Лерике 9 мм, в Кюрдамире и Нефтчале 8 мм, в Сабирабаде 7 мм, в Джафархане 5 мм, в Барде 4 мм, в Тертере, Сальяне и Билясуваре 3 мм, в Гёйчае 2 мм, в Мингячевире, Кишчае (Шеки), Нафталане, Гяндже, Шамкире, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Губе, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Шахдаге, Хыналыге, Гырызе, Гусаре 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове 2 мм осадков.

Толщина снежного покрова составила в Лерике 18 см, в Гырызе 17 см, в Сарыбаше (Гах) 12 см, в Ярдымлы 8 см, в Хыналыге 4 см, в Дашкесане и Гёйгёле 1 см.

Минимальная температура воздуха составила в горных районах 3 градуса мороза, в высокогорных районах 8 градусов мороза.

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